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Сульшер уверен, что останется в «МЮ» надолго

13:49
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что руководство клуба все еще достаточно доверяет ему. Он подтвердил, что у клуба есть план по усилению состава ближайшей зимой.

— У меня есть трехлетний контракт с «МЮ», — цитирует Sky Sports Сульшера. — Поэтому очевидно, что мы работаем на долгую перспективу. Я на сто процентов уверен в организации нашей работы. Здесь последнее слово всегда за тренером. И у нас уже есть план на трансферы.

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