Сульшер удивлен отставке Лэмпарда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер удивлен отставке Фрэнка Лэмпарда из «Челси». Английский специалист был уволен со своего поста 25 января, сегодня стало известно о назначении Томаса Тухеля.

— Одно я знаю точно: Фрэнк не нуждается в жалости, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Я знаю его характер, менталитет и уверен, он восстановится. У него неплохая карьера тренера, у команды просто был небольшой спад, но не так давно они были на вершине таблиы.

Это первый спад формы под руководством Фрэнка, так что я немного удивлен. Но это не мое дело рассуждать, что случилось в «Челси».