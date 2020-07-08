Сульшер считает де Хеа лучшим вратарем последних 10 лет

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о голкипере команды Давиде де Хеа. В последнее время он часто подвергался критике.

— Давид провел несколько фантастических сезонов, — цитирует Сульшера Goal. — Следующий будет десятым. Он доказал, что клуб правильно поступил, когда поверил в него. Для меня он является лучшим вратарем в мире за последние девять-десять лет. Он все ещёехочет учиться и усердно работает на тренировках.