Сульшер считает, что Санчес может забивать по 20 голов за сезон

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал об ожиданиях от игры нападающего Алексиса Санчеса. В прошлом сезоне его критиковали за слабую результативность. Он провел 27 матчей за "красных дьяволов", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

– Он является топ-игроком, – цитирует Sky Sports Сульшера. – Если пойдут удары, легко может забить 20 мячей. Мы знаем, на что он способен. В "Арсенале" он действовал фантастически. Хотим, чтобы забивал на "Олд Траффорд", это даст нам дополнительный импульс.

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