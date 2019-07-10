Сульшер считает, что против Погба существует заговор

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что у клуба никогда не было проблем с полузащитником Полем Погба. Ранее появилось видео, на котором француз повздорил с Джесси Линагрдом.

– Это заговор против Погба, – цитирует BBC Сульшера. – Он отличный парень, настоящий профессионал, с ним никогда не было проблем, у Поля золотое сердце. Вчерашняя прогулка Джесси и Поля была подана как стычка. Я знаю, что вы здесь, чтобы продавать игроков и истории. Поль никогда не ставил себя отдельно от команды. Я не могу сидеть и комментировать все про Поля. У него еще несколько лет контракта с клубом, он все прекрасно понимает.

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