Сульшер считает, что болельщики напрасно критикуют Антони Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер встал на защиту нападающего Антони Марсьяля, которого критикуют болельщики.

«Мы на самом деле ценим Антони. Прошлый сезон сложился для него неудачно, у него были травмы, из-за чего он немного растерял форму, однако напомню, что в предыдущем сезоне он был нашим лучшим бомбардиром. Рад, когда вижу, что он упорно тренируется. Думаю, в этом сезоне он забьет больше голов, чем в прошлом», — цитирует Сульшера Goal.

В прошлом сезоне Марсьяль участвовал в 36 матчах в «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 9 результативных передач.