Сульшер считает, что болельщики напрасно критикуют Антони Марсьяля
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер встал на защиту нападающего Антони Марсьяля, которого критикуют болельщики.
«Мы на самом деле ценим Антони. Прошлый сезон сложился для него неудачно, у него были травмы, из-за чего он немного растерял форму, однако напомню, что в предыдущем сезоне он был нашим лучшим бомбардиром. Рад, когда вижу, что он упорно тренируется. Думаю, в этом сезоне он забьет больше голов, чем в прошлом», — цитирует Сульшера Goal.
В прошлом сезоне Марсьяль участвовал в 36 матчах в «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 9 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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