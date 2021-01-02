Сульшер считает, что 2021 год не может быть хуже, чем 2020-й

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Астон Виллой» в 17-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что новый год не может быть хуже прошлого.

— Мы всегда в восторге от трех очков, — цитирует BBC Сульшера. — Игра была хорошей, «Манчестер Юнайтед» создавал моменты. Возможно, это была слишком открытая игра. Конечно, мы довольны тем, что делаем. Команда показала, что значительно улучшились в этом сезоне. У нынешних игроков отличный возраст. Они учатся и хотят учиться, что важно. Они каждый день выходят на поля с голодом и желанием быть лучшими.

Позитивным ли будет 2021 год? Для любого из нас он не может быть хуже, чем 2020 год, поэтому скрестим пальцы за всех.