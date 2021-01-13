Сульшер с нетерпением ждет матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Бернли» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии (1:0) отметил, что команда готова к игре с «Ливерпулем». Встреча против «красных» состоится в ближайшие выходные.

— Конечно, мы знаем, что отправимся к чемпионам, у них были невероятные три сезона, поэтому готовы к этому, — цитирует BBC Сульшера. — Мы готовы, взволнованы и голодны. Для нас это будет снова проверка характера и уровня. Находимся сейчас в хорошей ситуации для такого матча.