Сульшер с нетерпением ждет игру с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после матча 13-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (3:2) отметил, что результат мог быть более комфортным. Также он с нетерпением ждет игру с «Лидсом».

— Счет мог быть более комфортным, — цитирует BBC Сульшера. — Мы были немного небрежны при счете 3:1. Хотя углового, который привел ко второму голу, не было. Ближе к концу встречи было совсем не комфортно. Матч с «Лидсом» в воскресенье станет для нас серьезным испытанием. Это большое дерби для нас. Мы годами ждали эту игру.

Напомним, противостояние между клубами «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» именутеся «противостоянием роз».