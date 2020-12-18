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Сульшер с нетерпением ждет игру с «Лидсом»

07:36
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после матча 13-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (3:2) отметил, что результат мог быть более комфортным. Также он с нетерпением ждет игру с «Лидсом».

— Счет мог быть более комфортным, — цитирует BBC Сульшера. — Мы были немного небрежны при счете 3:1. Хотя углового, который привел ко второму голу, не было. Ближе к концу встречи было совсем не комфортно. Матч с «Лидсом» в воскресенье станет для нас серьезным испытанием. Это большое дерби для нас. Мы годами ждали эту игру.

Напомним, противостояние между клубами «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» именутеся «противостоянием роз».

Шеффилд Юнайтед — Манчестер Юнайтед

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