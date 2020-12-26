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Сульшер расстроен ничьей с «Лестером»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер остался недоволен результатом матча 15-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:2).

«Я расстроен. Мы не смогли выиграть, хотя у нас было достаточно шансов. Ничья — не худший результат, но мы все расстроены из-за того, что не победили конкурента», — цитирует BBC Сульшера.

«Лестер» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 28 очками, «МЮ» идет на третьем месте с 27 очками.

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