Сульшер рассказал об ожиданиях от матча с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал об ожиданиях от матча 31-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».
«У соперника много отличных футболистов, но Сон и Кейн по-настоящему раскрылись в этом сезоне. Они доставили нам много проблем в матче первого круга, мы должны их остановить. Проигрыш со счетом 1:6 — дополнительная мотивация для каждого игрока», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Матч «Тоттенхэм» — «МЮ» состоится сегодня, 11 апреля. Начало — в 18.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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