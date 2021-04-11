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Сульшер рассказал об ожиданиях от матча с «Тоттенхэмом»

11:55
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал об ожиданиях от матча 31-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

«У соперника много отличных футболистов, но Сон и Кейн по-настоящему раскрылись в этом сезоне. Они доставили нам много проблем в матче первого круга, мы должны их остановить. Проигрыш со счетом 1:6 — дополнительная мотивация для каждого игрока», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Матч «Тоттенхэм» — «МЮ» состоится сегодня, 11 апреля. Начало — в 18.30 (мск).

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