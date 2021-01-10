Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер рассказал о травме Байи

10:36
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии защитника Эрика Байи после матча 1/32 финала Кубка Англии против «Уотфорда» (1:0). Футболист был заменен на 45+5-й минуте встречи из-за столкновения с вратарем своей команды Дином Хендерсоном.

«Думаю, у Эрика проблемы с шеей. С головой все в порядке, хотя я с ним еще не говорил. Это не сотрясение», — приводит BBC слова Сульшера.

В сезоне-2020/21 Байи провел 9 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. 26-летний ивуариец не играл с октября по декабрь из-за мышечного повреждения.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир