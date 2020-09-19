Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер рассказал о трансферных планах «Манчестер Юнайтед»

12:27
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах команды этой осенью.

— Мы рассматриваем маленький пул игроков, которые могут добавить качества нашей команде, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Трансферное окно будет открыто еще несколько недель, возможно, мы кем-нибудь усилимся. В клубе знают, что нужно команде. Посмотрим, получится ли у нас добавить кого-то к тем, кто у нас уже имеется.

В текущее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» совершил один трансфер — клуб приобрел у «Аякса» полузащитника Донни ван де Бека.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир