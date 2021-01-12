Сульшер рассказал о планах «МЮ» на ближайшее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что зимой серьезных трансфером от команды ждать не стоит.

«Подписаний в стиле Бруну Фернандеша, как это было прошлой зимой, точно не ждите. У «МЮ» сейчас очень хороший состав, чтобы вести борьбу за победу в чемпионате Англии», передает слова норвежского наставника Goal.com.

На данный момент манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 33 очка. Столько же и у лидера — «Ливерпуля», причем у «МЮ» на матч сыграно меньше.