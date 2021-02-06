Сульшер рассказал о переговорах по продлению контракта с Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о переговорах по продлению контракта с полузащитником Полем Погба.

«Мы ведем открытый диалог с Полем, обсуждаем варианты развития нынешней ситуации. Я рад, что сейчас Погба сконцентрирован, хорошо играет и счастлив. Видно, как ему нравится выходить на поле в красной футболке», — цитирует Sky Sports Сульшера.

В сезоне-2020/21 Погба провел 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Контракт 27-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.