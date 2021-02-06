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Сульшер рассказал о переговорах по продлению контракта с Погба

10:44
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о переговорах по продлению контракта с полузащитником Полем Погба.

«Мы ведем открытый диалог с Полем, обсуждаем варианты развития нынешней ситуации. Я рад, что сейчас Погба сконцентрирован, хорошо играет и счастлив. Видно, как ему нравится выходить на поле в красной футболке», — цитирует Sky Sports Сульшера.

В сезоне-2020/21 Погба провел 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Контракт 27-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11667/12209699/paul-pogba-manchester-united-have-open-dialogue-with-midfielder-over-his-future-says-ole-gunnar-solskjaer

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