Сульшер рассказал о переговорах по продлению контракта с Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о переговорах по продлению контракта с полузащитником Полем Погба.
«Мы ведем открытый диалог с Полем, обсуждаем варианты развития нынешней ситуации. Я рад, что сейчас Погба сконцентрирован, хорошо играет и счастлив. Видно, как ему нравится выходить на поле в красной футболке», — цитирует Sky Sports Сульшера.
В сезоне-2020/21 Погба провел 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Контракт 27-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11667/12209699/paul-pogba-manchester-united-have-open-dialogue-with-midfielder-over-his-future-says-ole-gunnar-solskjaer
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