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Сульшер рассказал о переговорах «Манчестер Юнайтед» по новому контракту с Погба

04:23
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о переговорах клуба по новому контракту с полузащитником Полем Погба.

«Поль всегда в медиа, о нем постоянно ходят слухи. Несмотря на это, он всегда остается профессионалом и всегда готов отдавать все силы ради команды. Пока что идут переговоры между представителями Погба и представителями нашего клуба. Все, что я слышал — Поль ожидает начала сезона», — приводит Sky Sports слова Сульшера.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11667/12363144/paul-pogba-and-manchester-united-still-in-contract-talks-says-ole-gunnar-solskjaer

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Иван Торопцев все материалы автора

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