Сульшер рассказал о переговорах «Манчестер Юнайтед» по новому контракту с Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о переговорах клуба по новому контракту с полузащитником Полем Погба.

«Поль всегда в медиа, о нем постоянно ходят слухи. Несмотря на это, он всегда остается профессионалом и всегда готов отдавать все силы ради команды. Пока что идут переговоры между представителями Погба и представителями нашего клуба. Все, что я слышал — Поль ожидает начала сезона», — приводит Sky Sports слова Сульшера.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 42 матча за команду, на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Контракт 28-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июля 2022 года.