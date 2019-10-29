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Сульшер рассказал, кто заменит Погба

15:07
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит как минимум еще один месяц из-за травмы лодыжки. Главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто заменит травмированного француза.

— На какое-то время Фред, наверное, займет позицию Поля. Он великолепно выступает за нас, — приводит слова тренера The Guardian.

Нет смысла говорить о том, кто будет долго отсутствовать. Погба не выйдет на поле и не поможет нам, пока не выздоровеет.

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