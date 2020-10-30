Сульшер рассказал, когда вернется Фил Джоунс

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии защитника Фила Джоунса. У 28-летнего англичанина — травма колена, в последний раз футболист появлялся на поле в январе 2020 года.

— Фил успешно перенес операцию и усиленно работает над тем, чтобы вернуться как можно скорее, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Надеюсь, что он сможет поправиться в декабре. То, что мы не заявили его ни в один из турниров — это нормально, он ведь травмирован и в любом случае не смог бы принять участия ни в одном из матчей. Фил старательно работает и скоро вернется в состав.