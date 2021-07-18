Сульшер рассчитывает на Лингарда в предстоящем сезоне

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с полузащитником Джесси Лингардом этим летом. Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер рассчитывает на 28-летнего футболиста и планирует использовать его в матчах, сообщает Sky Sports.

В минувшем сезоне Лингард провел 16 матчей за «Вест Хэм», где играл на правах аренды, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.