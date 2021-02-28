Сульшер раскритиковал судейство в матче с «Челси»: «Если это естественное положение руки, то я слепой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что его команда должна была получить право на пенальти в матче 26-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

В первом тайме главный арбитр встречи принял решение не назначать пенальти в ворота лондонцев после того, как мяч угодил в руку хавбеку Каллуму Хадсону-Одои.

«Это был пенальти, сто процентов. Если это естественное положение руки, то, должно быть, я слепой, — цитирует тренера BBC. — Мы хотели победить. Но качество работы с мячом нас подвело. В первом тайме игра была бестолковой, просто плохой. Но затем мы временами действовали неплохо и даже создали несколько моментов, но этого было недостаточно».