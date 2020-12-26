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Сульшер рад, что Марсьяль набирает форму

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил игру нападающего Антони Марсьяля в последних матчах. В матче с «Лидсом» француз сделал две голевые передачи, а до этого забил гол и сделал голевую передачу в игре с «Шеффилд Юнайтед».

— Марсьяль в последнее время многое привнес в команду, отдавая голевые передачи и забивая голы, — цитирует Foot Mercato Сульшера. — Он набирает лучшую форму. Думаю, Антони доказал это в игре против «Лидса». Это то, чего я хочу видеть.

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