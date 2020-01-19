Сульшер предполагает, что Рэшфорд выбыл на 6 недель. СМИ называют срок в два раза больше

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подтвердил стрессовый перелом у лидера атак команды Маркуса Рэшфорда. 22-летний форвард пропустил сегодняшнюю игру 22-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:2).

— Да, он получил неприятную травму, — цитирует BBC Сульшера. — Да, это стрессовый перелом, это произошло в матче с «Вулверхэмптоном». Этого не происходило раньше. Он выбыл на некоторое время, его не стоит ждать до перерыва. Обычно на восстановление нужно 6 недель, но я не врач.

Ранее в СМИ появилась информация, что травма Рэшфорда серьезнее, чем прогнозировалось изначально, и он пропустит не полтора, а два-три месяца.