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Сульшер после поражения от «Шеффилда» обвинил судей в ошибках

04:24
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поражения от «Шеффилд Юнайтед» в 20-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил, что судья допустил ошибки.

— Мы не создали достаточно моментов, — цитирует BBC Сульшера. — Соперник хорошо сыграл, хорошо защищался. Первый гол — это фол, хотя с другой стороны, это не фол. Это такой сезон, все будет непредсказуемо, хотя сегодня были две ошибки рефери.

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