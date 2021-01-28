Сульшер после поражения от «Шеффилда» обвинил судей в ошибках

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поражения от «Шеффилд Юнайтед» в 20-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил, что судья допустил ошибки.

— Мы не создали достаточно моментов, — цитирует BBC Сульшера. — Соперник хорошо сыграл, хорошо защищался. Первый гол — это фол, хотя с другой стороны, это не фол. Это такой сезон, все будет непредсказуемо, хотя сегодня были две ошибки рефери.