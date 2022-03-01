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Сегодня, 19:35

«Манчестер Юнайтед» выплатил Сульшеру семь миллионов фунтов в качестве неустойки

Сульшер получил семь миллионов фунтов за расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер получил семь миллионов фунтов в качестве компенсации за расторжение контракта с клубом, сообщает Goal.

По информации источника, тренерскому штабу 49-летнего норвежца английский клуб выплатил три миллиона фунтов.

Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год. Под его руководством манкунианцы вышли в финал Лиги Европы сезона-2020/21, где потерпели поражение от «Вильярреала» в серии пенальти со счетом 11:10.

Источник: https://www.goal.com/en-in/news/revealed-how-much-it-cost-man-utd-to-sack-solskjaer/blt3678f3d003262807
Уле Гуннар Сульшер
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
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 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
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 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
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 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
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15
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 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
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 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
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 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
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 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
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25.02 23:00
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 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
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Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
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Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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