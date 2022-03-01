«Манчестер Юнайтед» выплатил Сульшеру семь миллионов фунтов в качестве неустойки

Сульшер получил семь миллионов фунтов за расторжение контракта с «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер получил семь миллионов фунтов в качестве компенсации за расторжение контракта с клубом, сообщает Goal.

По информации источника, тренерскому штабу 49-летнего норвежца английский клуб выплатил три миллиона фунтов.

Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год. Под его руководством манкунианцы вышли в финал Лиги Европы сезона-2020/21, где потерпели поражение от «Вильярреала» в серии пенальти со счетом 11:10.