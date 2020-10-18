Сульшер похвалил Магуайра после победы над «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер выделил защитника и капитана команды Харри Магуайра после матча 5-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:1).

«Это в любом случае было испытание нашего характера после поражения со счетом 1:6 (против «Тоттенхэма» — Прим. «СЭ»), а после того, как мы пропустили, оно стало таковым в еще большей степени, — цитирует тренера официальный сайт «МЮ». — Но мы были очень стойкими, вдохновившись примером нашего капитана (Харри Магуайра, который забил первый гол «МЮ» и сравнял счет — Прим. «СЭ»).

Он сыграл отлично. Он был спокоен с мячом, и мы могли контролировать мяч, играя через него. У него были отличные шансы забить еще больше. Я очень рад за него, потому что у Харри после последнего матча за нас была пара тяжелых недель.

Сэйв де Хеа при счете 1:1? Давид уже много раз делал такое. Это был один из тех фантастических сэйвов, когда тебе кажется, что будет гол. Его руки великолепны».

В составе победителей также отличились Бруну Фернандеш, Аарон Ван-Биссака и Маркус Рэшфорд.