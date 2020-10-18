Сульшер похвалил Магуайра после победы над «Ньюкаслом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер выделил защитника и капитана команды Харри Магуайра после матча 5-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:1).
«Это в любом случае было испытание нашего характера после поражения со счетом 1:6 (против «Тоттенхэма» — Прим. «СЭ»), а после того, как мы пропустили, оно стало таковым в еще большей степени, — цитирует тренера официальный сайт «МЮ». — Но мы были очень стойкими, вдохновившись примером нашего капитана (Харри Магуайра, который забил первый гол «МЮ» и сравнял счет — Прим. «СЭ»).
Он сыграл отлично. Он был спокоен с мячом, и мы могли контролировать мяч, играя через него. У него были отличные шансы забить еще больше. Я очень рад за него, потому что у Харри после последнего матча за нас была пара тяжелых недель.
Сэйв де Хеа при счете 1:1? Давид уже много раз делал такое. Это был один из тех фантастических сэйвов, когда тебе кажется, что будет гол. Его руки великолепны».
В составе победителей также отличились Бруну Фернандеш, Аарон Ван-Биссака и Маркус Рэшфорд.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.