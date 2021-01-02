Сульшер подтвердил переход Диалло из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Астон Виллой» в 17-м туре чемпионата Англии (2:1) подтвердил, что Амад Диалло присоединится к команде. 18-летний ивуариец куплен у «Аталанты».

— У нас есть все документы, поэтому не вижу никаких препятствий, — приводит слова Сульшера в Twitter журналист Фабрицио Романо. — Он приедет к нам. Надеюсь, что очень скоро Диалло будет с командой. Очень рад его видеть. Ему понадобится время для прогресса.