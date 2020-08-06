Сульшер подтвердил, что «Интер» выкупил Алексиса Санчеса у «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подтвердил, что «Интер» выкупил у клуба нападающего Алексиса Санчеса, выступавшего за «нерадзурри» в сезоне-2019/20 на правах аренды.

— Могу подтвердить, что мы все согласовали, Алексис и «Манчестер Юнайтед» согласились на условия «Интера», — цитирует Sky Sports Сульшера. — Санчес понравился итальянскому клубу, это хороший переход для него. Хочу пожелать ему только лучшего. Это футболист топ-уровня, хотелось бы, чтобы он показывал свою лучшую игру. Не знаю, по какой причине мы не увидели лучшую версию Алексиса в «Манчестер Юнайтед», но он — профессионал и я желаю ему успеха.

В сезоне-2019/20 Санчес провел за «Интер» 30 матчей, на его счету 4 гола и 10 результативных передач. Ранее генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта сообщил, что 31-летний чилиец подпишет с итальянским клубом контракт на 3 года.