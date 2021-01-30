Сульшер поделился мнением о влиянии Бруну Фернандеша на игру «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о влиянии полузащитника «красных дьяволов» Бруну Фернандеша на игру команды.

«Безусловно, Бруну помог команде. Он появился ровно в тот момент, когда нам нужен был игрок его типа. Он подходит «МЮ», а «МЮ» подходит ему. Если игроки не бегут, Бруну не может отдавать свои пасы, и наоборот. Он — часть цепочки, и я уверен, что Фернандеш ценит одноклубников за то, что они помогают ему на поле. С первого же дня Бруну влиял на окружающую среду, на игроков, на персонал», — цитирует Goal Сульшера.

В сезоне-2020/21 Фернандеш провел 30 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 16 голов и 10 результативных передач.