Сульшер ответил Саутгейту на критику в адрес Санчо
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту на критику в адрес полузащитника «красных дьяволов» Джейдона Санчо.
«Саутгейт давал интервью до нашего матча с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов? В этой игре Джейдон был исключительным на поле, он понравился болельщикам. Кажется, он почувствовал связь с фанатами. Нам нужно, чтобы он был именно таким — прямым, позитивным, способным обыгрывать соперников по несколько раз. Да, Санчо не забил, но в тот вечер я подумал: «Да, это Джейдон, мы от него еще много раз увидим игру такого уровня». Гарет сказал, что в Джейдона верят, и он знает это. Санчо будет топ-футболистом, все придет, я абсолютно не беспокоюсь. Если он поедет в сборную, то будет играть там отлично, я уверен», — приводит Goal слова Сульшера.
1 октября Саутгейт заявил, что Санчо повезло оказаться в составе сборной Англии, футболист был включен в состав лишь для того, чтобы не усугублять положение игрока.
Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года, 21-летний англичанин провел 8 матчей за «красных дьяволов» и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/he-will-be-a-top-player-solskjaer-defends-sancho-after-southgate-/bbd67cjd3ftd1hk6rpilxg7co
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю