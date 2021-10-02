Сульшер ответил Саутгейту на критику в адрес Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту на критику в адрес полузащитника «красных дьяволов» Джейдона Санчо.

«Саутгейт давал интервью до нашего матча с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов? В этой игре Джейдон был исключительным на поле, он понравился болельщикам. Кажется, он почувствовал связь с фанатами. Нам нужно, чтобы он был именно таким — прямым, позитивным, способным обыгрывать соперников по несколько раз. Да, Санчо не забил, но в тот вечер я подумал: «Да, это Джейдон, мы от него еще много раз увидим игру такого уровня». Гарет сказал, что в Джейдона верят, и он знает это. Санчо будет топ-футболистом, все придет, я абсолютно не беспокоюсь. Если он поедет в сборную, то будет играть там отлично, я уверен», — приводит Goal слова Сульшера.

1 октября Саутгейт заявил, что Санчо повезло оказаться в составе сборной Англии, футболист был включен в состав лишь для того, чтобы не усугублять положение игрока.

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года, 21-летний англичанин провел 8 матчей за «красных дьяволов» и не отличился результативными действиями.