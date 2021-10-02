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Сульшер ответил Саутгейту на критику в адрес Санчо

08:32
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту на критику в адрес полузащитника «красных дьяволов» Джейдона Санчо.

«Саутгейт давал интервью до нашего матча с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов? В этой игре Джейдон был исключительным на поле, он понравился болельщикам. Кажется, он почувствовал связь с фанатами. Нам нужно, чтобы он был именно таким — прямым, позитивным, способным обыгрывать соперников по несколько раз. Да, Санчо не забил, но в тот вечер я подумал: «Да, это Джейдон, мы от него еще много раз увидим игру такого уровня». Гарет сказал, что в Джейдона верят, и он знает это. Санчо будет топ-футболистом, все придет, я абсолютно не беспокоюсь. Если он поедет в сборную, то будет играть там отлично, я уверен», — приводит Goal слова Сульшера.

1 октября Саутгейт заявил, что Санчо повезло оказаться в составе сборной Англии, футболист был включен в состав лишь для того, чтобы не усугублять положение игрока.

Санчо перешел в «Манчестер Юнайтед» из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года, 21-летний англичанин провел 8 матчей за «красных дьяволов» и не отличился результативными действиями.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

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1.38

Ф1 (-1)

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1.67

ИТБ1 (1.5)

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Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/he-will-be-a-top-player-solskjaer-defends-sancho-after-southgate-/bbd67cjd3ftd1hk6rpilxg7co

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Иван Торопцев все материалы автора

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