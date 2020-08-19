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Сульшер определился с первым номером «МЮ» на следующий сезон

12:06
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер определился с основным вратарем на сезон-2020/21, сообщает Mirror.

По данным источника, им останется испанский голкипер Давид де Хеа. В то же время Дин Хендерсон отправится в аренду в один из клубов АПЛ. Прошлый сезон Хендерсон провел в составе «Шеффилд Юнайтед», выступлениями за который заслужил вызов в сборную Англии.

В прошедшем сезоне АПЛ 29-летней де Хеа провел все 38 матчей, в которых пропустил 36 мячей и 13 раз не дал отличиться сопернику.

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