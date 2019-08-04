Сульшер определился с новым капитаном "Манчестер Юнайтед"

Защитник Эшли Янг станет капитаном "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2019/20. Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер подтвердил новую роль 34-летнего англичанина и отметил, что не уверен в постоянной игровой практике футболиста.

"Давид Де Хеа будет вице-капитаном. Эшли будет носить капитанскую повязку, если появится на поле в матче", – приводит слова Сульшера S quawka.

В прошлом сезоне капитаном "МЮ" был защитник Антонио Валенсия. 34-летний футболист покинул клуб по окончании сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что хавбек Поль Погба​ может стать обладателем капитанской повязки.