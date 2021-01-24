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Сульшер одобрил аренду Лингарда

14:37
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер одобрил уход Джесси Лингарда в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN. 28-летний хавбек может завершить сезон на правах аренды в одном из клубов АПЛ.

Сульшер хотел сохранить Лингарда ради более длинной скамейки на вторую часть чемпионата, однако сам футболист изъявил желание уйти для игровой практики и получил добро после беседы со специалистом.

В нынешнем сезоне Лингард провел только три матча в английских кубках и не отметился результативными действиями.

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