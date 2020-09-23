Сульшер оценил дебют Хендерсона за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил дебют вратаря Дина Хендерсона в составе «красных дьяволов» в матче Кубка английской лиги против «Лутон Таун» (3:0).

— Мы прошли в следующий круг, это самое важное, — приводит BBC.com слова Сульшера. — Есть несколько положительных моментов от этой победы. Дин Хендерсон отлично справился со своей работой. Я удовлетворен его выступлением, доволен как сейвами, так и тем, как он руководил защитой. Когда он получал мяч, он всегда чувствовал себя уверенно. Давид де Хеа спасал нас годами, Хендерсон спасал нас сегодня.

Хендерсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед», предыдущие 2 сезона голкипер выступал за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды.