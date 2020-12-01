Сульшер объяснил расистский пост Кавани незнанием английской культуры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил скандал с участием нападающего команды Эдинсона Кавани. После игры с «Саутгемптоном» (3:2), в которой Кавани сделал дубль, он благодарил болельщиков за поддержку в сториз Instagram. Один из постов Кавани сопроводил комментарием «Gracias negrito», который можно перевести как «спасибо, черный». Позднее он удалил свою запись. Футбольная ассоциация Англии проведет расследование инцидента.

— Он только приехал в страну, — цитирует AP Сульшера. — В Уругвае этот термин используется в ином значении. Мы поддержим его, но поддерживаем и Футбольную ассоциацию. Очень важно то, что она попросила его пояснить, и это показательный момент. Мы хотим и дальше бороться с дискриминацией. Возможно, игрокам, которые приезжают из стран с другой культурой, стоит давать образование.