Сульшер объяснил появление Роналду в стартовом составе на матч с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил появление нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на матч 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
«Атмосфера на стадионе — отличная, мы начали сезон с 7 очками. Конечно, все ожидают возвращения Криштиану Роналду. Мы хотим увидеть сегодня игру в стиле «Манчестер Юнайтед», нужно быть лучшей версией самих себя, найти баланс между удовольствием от игры и упорной работы против соперника. Роналду приехал в команду в отличном настроении, хорошо работал на тренировках. Все видят, почему он все еще остается на высоком уровне, он — профессионал в своем деле. Надеюсь, в момент, когда он выйдет на поле, мы получим еще 5-10 процентов к силе команды», — сказал в эфире Sky Sports Сульшер.
Роналду выйдет на поле в составе «Манчестер Юнайтед» впервые с января 2009 года. Форвард вернулся в английский клуб из «Ювентуса» в конце августа 2021 года.
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