Сульшер объяснил, чего не хватает «МЮ» для того, чтобы претендовать на чемпионство

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Манчестер Сити» (2:0) в 29-м туре чемпионата Англии-2019/20 рассказал, чего не хватает его команде, чтобы стать претендентом на титул.

— Мы продолжаем прогрессировать от матча к матчу, — приводит Goal.com слова Сульшера. — Для того, чтобы стать серьезным претендентом на титул, нам не хватает двух-трех футболистов и опыта.

После 29 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице с 45 очками.