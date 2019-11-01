Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал возможное возвращение форварда Златана Ибрагимовича в команду, сообщает Manchester Evening News.

38-летний Ибрагимович выступал за «МЮ» с 2016 по 2018 год.

«Ибрагимович? Конечно, если бы в следующем месяце ему исполнилось 28 лет, а не 38, то это было бы совсем другое дело, — приводит слова Сульшера Manchester Evening News. — Златан замечательно играл в «МЮ», он все еще хорош, но, к сожалению, получил травму здесь. Но кто знает, что будет потом? У него есть номер моего телефона. Можем поговорить на родном языке. Если у него серьезный настрой, то я готов пообщаться с ним».

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