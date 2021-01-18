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Сульшер — о Погба в матче с «Ливерпулем»: «Он заслужил гол своей игрой»

19:39
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался об игре полузащитника Поля Погба в матче 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0).

«Думаю, Погба сыграл отлично. Мы знали, что ему придется поработать в защите, задерживать действия соперника и помогать сдерживать Робертсона.

Думаю, он отлично справился со своей задачей. Он должен был забить гол. Он заслужил это своей игрой», — цитирует Сульшера Sky Sports.

27-летний француз в этом сезоне провел 15 матчей в АПЛ, отметившись 2 голами.

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