Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу в матче 14-го тура АПЛ над «Лидсом» (6:2).

«Фантастическая игра с первой минуты. Представьте, если бы на стадионе было еще 75 тысяч человек, — цитирует тренера BBC. — Это вошло бы в историю как одна из величайших игр против «Лидса». Счет мог быть и 12:4, такой был матч.

Мне понравилось, игра была безумной, суматошной. Неважно, какой счет, «Лидс» всегда играет в определенном стиле, и при 5:0, и при 0:5.

«МЮ» еще не прошел даже половину пути. Мы не смотрим на место в таблице, мы следим за прогрессом команды».