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Сульшер — о матче с «Ливерпулем»: «Мы играли очень хорошо, но я разочарован»

22:10
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0).

«Этот результат будет положительным для нас, если мы выиграем следующую встречу. Сегодня мы были ближе к победе, особенно если вспомнить все опасные моменты, которые были у нас во втором тайме. Мы играли очень хорошо, но я разочарован. Но ничья — это нормально.

Мы старались прессинговать. Ничья на «Энфилде» — не просто матч, которым мы разочарованы. Сегодня была не самая яркая игра некоторых моих футболистов», — цитирует Сульшера BBC.

«МЮ» набрал 37 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет третьим.

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