Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0).

«Этот результат будет положительным для нас, если мы выиграем следующую встречу. Сегодня мы были ближе к победе, особенно если вспомнить все опасные моменты, которые были у нас во втором тайме. Мы играли очень хорошо, но я разочарован. Но ничья — это нормально.



Мы старались прессинговать. Ничья на «Энфилде» — не просто матч, которым мы разочарованы. Сегодня была не самая яркая игра некоторых моих футболистов», — цитирует Сульшера BBC.

«МЮ» набрал 37 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет третьим.