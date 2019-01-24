Сульшер - о контрактах Де Хеа и Марсьяля: "В ближайшие несколько недель у нас будут хорошие новости"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о процессе продления контрактов с вратарем Давидом Де Хеа и форвардом Антони Марсьялем.

Действующее соглашение с 28-летним испанским голкипером заканчивается 30 июня 2019 года. Контракт с Марсьялем действует до этой же даты.

- Думаю, что клуб делает прогресс в переговорах с этими игроками, но этот вопрос лучше задать тем людям, которые этим занимаются. Я точно не знаю, насколько далеки переговоры с ними до завершения, но я надеюсь, что в течение ближайших недель мы получим хорошие новости, - приводит слова Сульшера Sky Sports.