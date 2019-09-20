Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер не жалеет об уходе Санчеса и Лукаку из «МЮ»

15:23
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что клуб поступил верно, не став приобретать никого на замену Алексису Санчесу и Ромелу Лукаку. Форварды были отпущены в «Интер», а в «МЮ» дали шанс 17-летнему Мэйсону Гринвуду, который уже начал забивать за команду.

— Я считаю, что это было правильное решение, — цитирует ВВС Сульшера. — Потому что Мэйсон в нынешнем сезоне сыграет в «МЮ» важную роль. Это ценно и для клуба. Пока Гринвуд мало играл, но он свое время получит, будет расти и развиваться.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир