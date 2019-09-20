Сульшер не жалеет об уходе Санчеса и Лукаку из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что клуб поступил верно, не став приобретать никого на замену Алексису Санчесу и Ромелу Лукаку. Форварды были отпущены в «Интер», а в «МЮ» дали шанс 17-летнему Мэйсону Гринвуду, который уже начал забивать за команду.

— Я считаю, что это было правильное решение, — цитирует ВВС Сульшера. — Потому что Мэйсон в нынешнем сезоне сыграет в «МЮ» важную роль. Это ценно и для клуба. Пока Гринвуд мало играл, но он свое время получит, будет расти и развиваться.