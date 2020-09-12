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Сульшер не собирается лишать Магуайра капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед»

13:58
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр останется капитаном команды, заявил главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер.

— Он отлично справлялся со своей должностью и прежде, я его поддерживаю, — приводит пресс-служба «Манчестер Юнайтед» слова Сульшера. — Харри продолжит быть нашим капитаном.

В конце августа Магуайр, находясь в отпуске, вступил в конфликт с полицией Миконоса (Греция). У Магуайра произошла потасовка с британскими туристами на выходе из местного бара, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там нападали на сотрудников полиции, после чего были задержаны. Изначально суд Греции приговорил футболиста к 21 месяцу тюрьмы условно, но после подачи апелляции приговор был отменен.

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