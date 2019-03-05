Сульшер не может жить в своем доме в Манчестере. Причина - Ван Дейк. И вот почему

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер не может въехать в свой дом в Манчестере, информирует Fox Sports. Жилище норвежского специалиста снимает защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк.

Сульшер приобрел дом во времена, когда играл за "МЮ". После того, как он покинул Манчестер и вернулся в Норвегию, дом был выставлен на продажу. Продать особняк за 4 миллиона фунтов не получилось, и его сдали в аренду. Ван Дейк арендовал дом в 2018 году, когда стал игроком "Ливерпуля".

Сульшер вернулся в "МЮ" в декабре 2018-го в роли временного тренера и первые девять недель прожил в отеле. Сейчас норвежец ищет новый дом в Манчестере.

Норвежец заменил в "МЮ" Жозе Моуринью в декабре минувшего года. Ранее сообщалось, что Сульшер по окончании нынешнего сезона вернется к работе с "Мольде".

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