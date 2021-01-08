Сульшер назвал задачу «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о реакции игроков на вылет из Кубка английской лиги.

«Реакция игроков на поражение в матче с «Сити» была ожидаемой. Конечно, когда вылетаешь из турнира — разочаровываешься. Мы хотели выиграть и сделать еще один шаг к трофею.

В этом сезоне мы не раз показывали, что можем восстанавливаться после разочаровывающих результатов. Мы сделали это после поражения дома в матче АПЛ с «Арсеналом», после разгрома от «Тоттенхэма» и вылета из Лиги Чемпионов.

Мои игроки нормально отреагировали. В Кубке Англии задача футболитов — победить, для этого мы участвуем в турнире", — цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, «МЮ» проиграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка английской лиги со счетом 0:2. 9 января подопечные Сульшера сыграют с «Уотфордом» в 3-м раунде Кубка Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.