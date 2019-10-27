Сульшер назвал вратаря «Норвича» одним из лучших специалистов по пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Норвичем» (3:1) подвел итоги встречи, сообщает Manchester Evening News.

В этой встрече нападающий Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль не реализовали 11-метровые удары (на 29-й и 44-й минуте игры).

«Реакция на два нереализованных пенальти был превосходной, — цитирует Сульшера Manchester Evening News. — Рэшфорд быстро реабилитировался после неудачи и забил свой гол, но оба 11-метровых должны были быть перебиты. Вратарь «Норвича» вышел вперед за линию ворот, что является нарушением правил.

Крул — один из лучших вратарей в мире по отражению пенальти. Вы же помните сборную Голландии Луи ван Гаала на чемпионате мира 2014 года? Тогда его выпустили вместо Силлессена для серии пенальти. Голландцы прошли дальше.

Кто будет бить следующий пенальти? Убедитесь в следующей игре, что на поле есть Хуан Мата".

«Манчестер Юнайтед» забил три мяча в ворота «Норвича». И не реализовал два пенальти