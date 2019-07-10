Сульшер назвал спекуляциями разговоры об уходе Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что беседовал с хавбеком Полем Погба, информирует официальный Twitter "красных дьяволов". 46-летний норвежский специалист отметил, что никто из клубов не обращался к "МЮ" с официальным предложением по 26-летнему французу.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" может продать Погба "Реалу" за 180 миллионов евро.

– Было много разговоров и спекуляций о многих наших игроках. Для меня это обычное дело. Когда ты играешь за "МЮ", то надо быть готовым к тому, что летом могут случиться переходы. Я провел беседы с Погбой, Лукаку и Рэшфордом. Мне известно, что никто из клубов не обращался с официальными предложениями к этим троим игрокам. У нас нет в планах продавать их. Погба – высококвалифицированный профессионал, у меня с ним никогда не было проблем, – приводит слова Сульшера пресс-служба "МЮ".

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