Сульшер назвал окончание сезона единственным положительным моментом для "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне. Манкунианцы заняли 6-е место в премьер-лиге, отстав от зоны Лиги чемпионов на 5 очков.

– Последние пару месяцев были чрезвычайно тяжелыми для команды, клуба, игроков, – приводит слова Сульшера BBC. – Единственным положительным моментом является то, что сезон окончен. Мы снова встретимся 1 июля, и мы вернемся туда, где и должны быть. Чтобы добраться до лидеров, потребуется много времени.

Цель следующего сезона – попасть в топ-4. У нас также есть Лига Европы​, Кубок Англии, Кубок лиги. Постараемся добиться победы в этих турнирах. "Манчестер Юнайтед" не может много лет оставаться без трофеев. Жозе Моуринью выигрывал Лигу Европы, так что это реалистичная задача.

Мы отстали от "Челси", "Тоттенхэма" и "Арсенала" на 5-6 очков. Нам нужно наверстать упущенное и не дать шанса другим командам приблизиться к нам.