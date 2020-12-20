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Сульшер назвал, кто из нынешнего остава «МЮ» может стать легендой клуба

09:20
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед! Гул Гуннар Сульшер считает, что форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать легендой команды.

«Мы видели настоящего Маркуса Рэшфорда с самого детства и юности. Вокруг него отличная команда, так что это не Маркус, который делает все сам. Маркус достаточно талантлив и достаточно энергичен, чтобы стать легендой в этом клубе. Я должен сказать, что его статистика уже показывает его вклад. В раздевалке и за ее пределами он насквозь часть этой команды», — цитирует Солскьяера Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал столько же результативных передач.

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