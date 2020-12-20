Сульшер назвал, кто из нынешнего остава «МЮ» может стать легендой клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед! Гул Гуннар Сульшер считает, что форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может стать легендой команды.

«Мы видели настоящего Маркуса Рэшфорда с самого детства и юности. Вокруг него отличная команда, так что это не Маркус, который делает все сам. Маркус достаточно талантлив и достаточно энергичен, чтобы стать легендой в этом клубе. Я должен сказать, что его статистика уже показывает его вклад. В раздевалке и за ее пределами он насквозь часть этой команды», — цитирует Солскьяера Goal.

В нынешнем сезоне АПЛ Рэшфорд провел 12 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал столько же результативных передач.