Сульшер назвал фейковыми аккаунты людей, оскорблявших Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер — о расистских высказываниях фанатов в адрес форварда команды Маркуса Рэшфорда. В матче 3-го тура АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас» (0:1) нападающий «манкунианцев» Маркус Рэшфорд не реализовал пенальти.

— Все аккаунты, с которых доносились расистские оскорбления в адрес Рэшфорда — фейковые — приводит слова Сульшера ВВС. — Я нахожусь в глубоком шоке от прочитанного. Мы продолжаем все эти кампании вроде «Say no to racism», но расизм все равно процветает. Это просто неслыханно, что мы говорим об этом в 2019 году. Так дальше продолжаться не может, Twitter и другие соцсети обязаны принять срочные меры.